Zero 9:36 live on tour

Bei Grave steht erneut ein Besetzungswechsel an. Demnach werden die kommenden Auftritte nicht in Originalformation bestritten.
Von 1988 bis 1992 bestanden Grave aus Ola Lindgren (Gesang, Gitarre), Jörgen Sandström (Bass, Gesang, Gitarre), Jonas Torndal (Bass, später Gitarre) und Jens „Jensa“ Paulsson (Schlagzeug). Danach drehte sich das Besetzungsrad munter – einzig Ola Lindgren blieb Grave stets treu. Nachdem Anfang 2024 mit Tobias Cristiansson (seit 2010 am Bass) und Mika Lagrén (seit 2011 Gitarrist) die Hälfte der Band ihren Dienst quittierte, sah es düster aus. Damals gaben die beiden übrigen Mitglieder Lindgren und Schlagzeuger Tomas Lagrén in einem Statement an, dass die Zukunft der Death Metal-Formation ungewiss sei. Sämtliche Live-Aktivitäten wurden auf Eis gelegt. Vorrangig ging es zunächst…
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