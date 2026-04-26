Møster live on tour

Lamb Of God haben sich ein neues Band-Logo zugelegt - ihr klassisches Emblem fanden Mark Morton und Co. nicht mehr zeitgemäß.

Nicht wenigen Fans ist es sauer aufgestoßen, dass Lamb Of God ihr ikonisches, altehrwürdiges Band-Logo auf dem aktuellen Studioalbum INTO OBLIVION zugunsten einer neuen Variante beiseite gelegt haben. Gitarrist Mark Morton wurde nun im Interview beim Radiosender WMMR hierzu auf den Zahn gefühlt. Der 53-Jährige feiert total, dass sich die Fans darauf eingeschossen haben. Darüber hinaus fand die Gruppe das alte Logo mittlerweile überholt. Zeit für etwas neues "So eine Kontroverse um das Logo — ich liebe es", freut sich der Lamb Of God-Musiker. "Das alte Logo ist ja nicht weg. Es ist auf jedem T-Shirt. Wir haben es schließlich…