Orcutt Shelley Miller live on tour

Das geht ja gut los! In der Tat startet das Wochenende auf Arte ziemlich genial mit einer ZZ Top-Doku und einer QOTSA-Show.
Arte läutet das Metal- beziehungsweise Rock-Wochenende mal wieder exzellent ein — dieses Mal gibt es die beiden musikalischen Leckerbissen direkt am Freitag, den 20. März 2026 zu sehen. Zunächst strahlt der Kultursender eine Dokumentation über die Blues-Rocker ZZ Top aus. Im Anschluss folgt ein intimes Konzert von Queens Of The Stone Age, welches im Rahmen ihrer "Catacombs Tour" stattfand. Kleine Welt-Stars Los geht es um 21:50 Uhr auf Arte mit ‘ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas’. Der 91 Minuten lange Dokumentarfilm von Regisseur Sam Dunn "erzählt die Geschichte der legendären Musiker Billy Gibbons, Dusty Hill und Frank Beard"…
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