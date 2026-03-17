Saturnus live on tour

Im Frühjahr 2027 wollen es die Prog-Helden Rush nun auch in Europa wissen und spielen fünf Mal auf deutschem Boden auf.
Rush hatten bekanntlich bereits eine Reuniontour angekündigt. Bei den bislang bestätigten Shows der "Fifty Something Tour" in Kanada, den Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko lassen sich Bassist Geddy Lee und Gitarrist Alex Lifeson von der deutschen Schlagzeugerin Anika Nilles (ehemals Jeff Beck) unterstützen. Nun haben die Progressive-Rocker auch eine Europatournee angekündigt, mit der sie ihrem 2020 verstorbenen Band-Kollegen, Drummer und Lyriker Neil Peart gedenken sowie ihr musikalisches Vermächtnis zelebrieren wollen. Ein Jahr noch Der Clou: Die deutschen Fans kommen dabei voll auf ihre Kosten. Denn während Rush dieses Jahr insgesamt 58 Gastspiele in 24 Städten in Nord- und Mittelamerika…
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