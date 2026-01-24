Six Feet Under live on tour

Die Biografie von Kreator-Frontmann Miland „Mille“ Petrozza endet absichtlich 1993. Der Musiker hat nämlich einen Plan.
Im August erschien mit ‘Your Heaven, My Hell. Wie Heavy Metal mich gerettet hat’ die Autobiografie von Kreator-Frontmann Mille Petrozza. Gemeinsam mit Journalist, Autor und Moderator Torsten Groß erzählt der Sohn einer DDR-Geflüchteten und eines Gastarbeiters aus Kalabrien von seinen frühen Jahren im „multikulturellen Schmelztiegel“ des Ruhrpotts. Bloß nicht langweilig! Im Interview mit Flying The Metal Flag erklärt der Gitarrist und Sänger, weshalb das Buch im Jahr 1993 endet. Demnach glaubt Petrozza, dass es „etwas eintönig und langweilig werden könnte, ein Buch mit 1.200 Seiten oder so zu schreiben, in dem ich über jedes Album und alles von 1985 bis…
