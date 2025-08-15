Snake Eyes live on tour

Tony Iommi arbeitet an seinem neuen Soloalbum und hat dafür auch schon einen Sänger gefunden, wie er im Interview erzählt.
Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi erzählte im Interview mit Eddie Trunk, dass er schon einen Sänger für sein nächstes Soloprojekt hat. Das Album ist schon eine Weile in Arbeit, musste aber aufgrund der Vorbereitungen für das "Back To The Beginning"-Konzert pausiert werden, so der Gitarrist. "Ich war gerade dabei, an meinem eigenen Album zu arbeiten, bis das ("Back To The Beginning"-Konzert) hochkam. Dann musste ich natürlich erst mal Halt machen und mich auf Sabbath konzentrieren." Lange rastet Iommi allerdings nicht: "Ich mache nächste Woche weiter damit, was ich mit diesem Album angefangen habe." Nach Lust und Laune Konkrete Pläne, wie es…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.