Naked Lunch live on tour

Sänger Loïc Rossetti folgt Gitarrist David Ramis Åhfeldt und Schlagzeuger Paul Seidel. The Ocean kündigen ein neues Kapitel an.

Direkt auf die Ausstiegsmeldung von The Ocean-Gitarrist David Ramis Åhfeldt am Freitag müssen sich Band und Fans auch von Sänger Loïc Rossetti verabschieden. Die Trennungen von Gitarrist und Sänger folgen auf das Ausscheiden von Schlagzeuger Paul Seidel im Februar 2025. Ganz überraschend kommen diese Line-up-Änderungen nicht: Ende 2024 starteten The Ocean ihre „End Of An Eon“-Tournee als letzte mit ihrer aktuellen Besetzung. In einem Statement begründet Sänger Loïc Rossetti seine Trennung von The Ocean mit kreativen Gründen und betont, dass sie ohne persönliche Dramen ablief: „Was für eine wilde Fahrt diese 16 Jahre doch waren! Wie ihr vielleicht schon gehört…