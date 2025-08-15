The K’s live on tour

Der ehemalige Metallica-Produzent Bob Rock spricht über seine Arbeit für die kontroversen Alben LOAD (1996) und RELOAD (1997).
In dem "The Metallica Report"-Podcast spricht der Produzent Bob Rock über die kontroversen LOAD- und RELOAD-Alben, die er in den Neunzigern mit Metallica aufgenommen hat. Nach dem gigantischen Erfolg von Metallicas Band-betiteltem "schwarzen" Album (1991) gehören LOAD und RELOAD zu den unbeliebteren Metallica-Platten. Bob Rock beschreibt, wie es zu dem Doppelalbum kam und was der Unterschied zu anderen Platten der Gruppe ist: "Ich weiß nicht mehr, wessen Idee es war. Vielleicht Lars’, weil groß denkt und Musik so betrachtet wie ich. Er sagte damals, dass er Bands wie Aerosmith, die Rolling Stones oder Guns N' Roses gut findet - alles…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.