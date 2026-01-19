The Gems live on tour

Kurz nach der Veröffentlichung ihrer Compilation WARRIORS OF THE SEA freut sich Doro Pesch bereits auf ihre „Magic Winter“-Tournee.
Das komplette Couch-Interview mit Doro findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast? Doro: Ich habe nachts mit einem Kleistereimer bewaffnet die dunkelsten Ecken der Stadt zuplakatiert und mich mit anderen Wildplakatierern geprügelt. Das war’s wert – es war ja für meine eigene Band. MH: Was ist dein Laster oder deine Marotte? D: Ich bin eine absolute Nuancenkrämerin. Sämtliche Tontechniker kriegen bei mir graue Haare. MH: Wolltest du schon mal deine…
