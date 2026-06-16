The Rasmus live on tour

Die mächtige Aufnahme des Dimmu Borgir-Klassikers ‘Mourning Palace’ live von der Hauptbühne des Wacken Open Air 2025 auf 7".
Epische Wacken-Momente, jetzt für euren Plattenteller! Dimmu Borgirs monumentaler Auftritt auf der Hauptbühne des Wacken Open Air 2025 wird auf Vinyl gebannt: Nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 bekommt ihr die mächtige Aufnahme des Klassikers ‘Mourning Palace’ auf 7". Begleitet wird die Schallplatte (inklusive des brandneuen Songs ‘The Qryptfarer’) von einer umfangreichen Dimmu Borgir-Titel-Story. Jetzt zugreifen und die Aufzeichnung vom Wacken Open Air 2025 exklusiv sichern unter www.metal-hammer.de/dimmuborgir 🤘 Diese Dimmu Borgir-Vinyl-7" ist ein echtes Sammlerstück und ab 15.05.2026 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und…
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