The Sick Man Of Europe live on tour

The Halo Effect kündigen noch für dieses Jahr eine EP an. Darauf befindet sich auch die aktuelle Single – ein W.A.S.P.-Cover.
Beinahe ein Jahr nach MARCH OF THE UNHEARD veröffentlichen The Halo Effect neues Material in Form einer EP. Das gute Stück trägt den Titel WE ARE SHADOWS und wird am 21. November digital und als Vinyl in limitierter Auflage via Nuclear Blast erscheinen. Mit einer Interpretation von W.A.S.P.s ‘I Wanna Be Somebody’ wurde bereits die erste Single der EP veröffentlicht. Einflussreiche Lieder Gitarrist Jesper Strömblad erklärt, weshalb die Wahl gerade auf diesen Song fiel: „Der aggressive Sound und die exzentrische Bühnenpräsenz von W.A.S.P. haben mir schon immer Spaß gemacht. Die Schockmomente von Songs wie ‘I Fuck Like A Beast’ und…
