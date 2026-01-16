John Glacier live on tour

Helloween müssen ihre Tournee durch Asien absagen, da Sänger Michael Kiske ernsthaft erkrankt ist und das Bett hüten muss.

Helloween haben gerade ihre „40 Years Anniversary Tour“ durch Europa beendet und wollten im Dezember eigentlich einige Termine in Asien spielen. Daraus wird erst einmal nichts. Wie die Band über die Sozialen Medien bekanntgab, ist Sänger Michael Kiske bereits während der Europatournee erkrankt und soll sich und seine Stimme vorerst schonen. Wenn, dann richtig. „Liebe Pumpkinheads, leider müssen wir euch mitteilen, dass wir unsere geplanten Helloween-Konzerte in Südostasien absagen müssen“, wendet sich die Band an ihre Fans. Die Erklärung folgt prompt: „Während der kürzlich beendeten Europatournee erkrankte Michael Kiske an einer akuten Pharyngolaryngotracheitis und asthmatischer Dyspnoe mit Bronchitis. Sein Arzt…