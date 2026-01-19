Bird’s View live on tour

Der ehemalige Guns N' Roses-Schlagzeuger Matt Sorum tat sich lange schwer mit seinem Ausstieg. Nun blickt er mit Stolz zurück.
Matt Sorum hat lange gebraucht, um mit seiner Trennung von Guns N' Roses abzuschließen. Nun kann er jedoch auch mit Stolz auf seine sieben Jahre mit den legendären Rockern zurückblicken. Das erzählt er im Interview mit Eddie Trunk in dessen Show Trunk Nation With Eddie Trunk. Lebenslanger Auftrieb Er sagt: "Ich habe das schon mal vor zehn Jahren gesagt. Das ist wie wenn man den Film von jemand anderem anschaut. Ich war zwar da, aber es ist wie eine Traumsequenz... Diese Band hat mir für den Rest meiner Karriere Auftrieb gegeben. Ich war zwar nur bis 1996 dabei, aber dieser Name…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.