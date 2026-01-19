Black Label Society live on tour

Eigentlich wollten Blind Guardian schon mit der Arbeit am neuen Album begonnen haben. Das und noch mehr wollen sie aber 2026 nachholen.
Seit THE GOD MACHINE (2022) waren Blind Guardian quasi nonstop unterwegs. Im August 2024 gab Sänger Hansi Kürsch an, dass sich die Band 2025 ins Studio begeben wolle, um an neuer Musik zu arbeiten. Die Live-Aktivitäten haben diesen Plänen jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kommendes Jahr soll es dann aber wirklich ans Eingemachte gehen, wie Kürsch in einem aktuellen Interview erklärt. Schluss mit dem Tour-Leben Im Gespräch mit Brutal Planet Media meint der 59-Jährige bezüglich der zahlreichen Auftritte: „Wir haben viel mehr gemacht, als wir eigentlich geplant hatten, aber wir wurden mit Geld dazu gezwungen. Wir konnten nicht…
