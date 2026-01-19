Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Black Label Society live on tour

teilen
mailen
teilen

Juni 2026

Juli 2026

August 2026

Alles über Black Label Society

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Blind Guardian haben 2026 mehrere Projekte in Planung
Blind Guardian @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025
Eigentlich wollten Blind Guardian schon mit der Arbeit am neuen Album begonnen haben. Das und noch mehr wollen sie aber 2026 nachholen.
Seit THE GOD MACHINE (2022) waren Blind Guardian quasi nonstop unterwegs. Im August 2024 gab Sänger Hansi Kürsch an, dass sich die Band 2025 ins Studio begeben wolle, um an neuer Musik zu arbeiten. Die Live-Aktivitäten haben diesen Plänen jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kommendes Jahr soll es dann aber wirklich ans Eingemachte gehen, wie Kürsch in einem aktuellen Interview erklärt. Schluss mit dem Tour-Leben Im Gespräch mit Brutal Planet Media meint der 59-Jährige bezüglich der zahlreichen Auftritte: „Wir haben viel mehr gemacht, als wir eigentlich geplant hatten, aber wir wurden mit Geld dazu gezwungen. Wir konnten nicht…
Weiterlesen
Zur Startseite