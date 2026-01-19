Darling West live on tour

Judas Priest-Sänger Rob Halford hat es vollbracht, 40 Lenze lang keinen Alkohol mehr zu trinken. Da kann man nur gratulieren!
Rob Halford trinkt bekanntlich keinen Alkohol — und zwar schon seit einer geraumen Zeit. Um genau zu sein: Es ist mittlerweile ganze 40 Jahre her, dass der Judas Priest-Frontmann Bier, Wein, Schnaps und Co. abgeschworen hat. Über dieses freudige Nüchternheitsjubiläum spricht der 74-Jährige auch in einer Videobotschaft, die es in den Sozialen Medien zu sehen gibt. Von Tag zu Tag "Ich stehe heute hier mit tiefer Dankbarkeit, denn ich feiere, dass ich seit 40 Jahren trocken bin", eröffnet der britische Metal-Gott. "Vor vier Jahrzehnten habe ich die Entscheidung getroffen, den gesamten Kurs meines Leben zu ändern und aus der Dunkelheit…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.