The Devil And The Almighty Blues live on tour

Lord Of The Lost gewähren ihrem Bassisten Klaas Helmecke eine Live-Auszeit, damit sich dieser um seine Depressionen kümmern kann.
Lord Of The Lost müssen vorerst auf Bassist Klaas Helmecke alias Class Grenayde verzichten. Der Grund: Der Musiker schlägt sich bereits seit Längerem mit psychischen Problemen herum — und nun ist die Zeit gekommen, dass er sich darum kümmert. Deswegen legt der 42-Jährige ab sofort eine Live-Pause ein. Die Konzertreisen durch die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Australien bestreiten Chris Harms und Co. folglich ohne ihren leibhaftigen Tieftöner. Dieser wird dabei vom Band kommen. Offenes Ende Doch damit nicht genug: Lord Of The Lost und Helmecke gestehen sich die Möglichkeit ein, dass Klaas womöglich gar nicht mehr zur Gruppe…
