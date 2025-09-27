Tony Ann live on tour

Avenged Sevenfold-Frontmann M. Shadows feiert heute seinen 44. Geburtstag. Wir blicken zurück auf sein bisheriges Leben.
Überraschenderweise heißt der Avenged Sevenfold-Frontmann gebürtig nicht M. Shadows, sondern Matthew Charles Sanders. In diesem Rückblick anlässlich seines Geburtstags klären wir unter anderem, was den US-Amerikaner bewegt hat, einen Künstlernamen anzunehmen. Außerdem werfen wir einen Blick auf sein bisheriges Leben und Wirken. M. Shadows wollte gar nicht singen Geboren wurde der Sänger in Fountain Valley, einer kleinen Stadt in Kalifornien. Dort in der Umgebung besuchte er auch die lokale High School und machte seine ersten musikalischen Erfahrungen. In der Punk-Band Successful Failure klemmte er sich hinter das Klavier und lebte seinen Traum von Musik aus, der besonders durch das Hören…
