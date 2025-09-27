Das Aus der Jugend live on tour

Zum Kinostart von ‘Kreator – Hate & Hope’ könnt ihr hier eine handsignierte Signature-Gitarre von Mille Petrozza gewinnen!
Der Film ‘Kreator – Hate & Hope’ erzählt erstmalig die 40-jährige Geschichte der Thrash Metal-Helden Kreator, von der Gründung als Schüler-Band 1982 im Ruhrgebiet bis auf die großen internationalen Bühnen der aktuellen Welttournee. Für ihren neuen Dokumentarfilm geht Regisseurin Cordula Kablitz-Post (‘Weil du nur einmal lebst’) mit Kreator ein Jahr lang auf Tournee: Wacken Open Air, Tokio, Osaka, Bangalore, Los Angeles und zum „Klash of the Ruhrpott“ nach Gelsenkirchen, wo sich die deutschen Metal-Größen versammeln. Mit privaten Archivaufnahmen und spannenden Interviews (Scott Ian / Anthrax, Chuck Billy / Testament, Bela B. / Die Ärzte, Gitarrist Phil Demmel / ehemals Machine…
