Vinta live on tour

Die Metal Hall Of Fame hat ihre Neuzugänge des Jahrgangs 2026 bekanntgegeben. Diesmal steht ein Jahrzehnt besonders im Vordergrund.
Am 21. Januar 2026 findet zum neunten Mal die Metal Hall Of Fame-Zeremonie statt. Es werden fünf neue Mitglieder aufgenommen, die allesamt die Rock- und Metal-Szene der Achtziger Jahre maßgeblich geprägt haben. Eddie Trunk und Entertainerin Cathy Rankin führen durch den Abend. Die 80er lassen grüßen „Wir laden alle Fans ein, mit uns die Achtziger zu feiern“, sagt Pat Gesualdo, Gründer und CEO der Metal Hall Of Fame. „Macht euch bereit, euren inneren Metal-Spirit zu entfesseln und euch in Leder, Nieten, toupierten Haaren und allen Metall zu kleiden, den ihr tragen könnt. Zwei legendäre Veranstaltungsorte, eine legendäre Nacht.“ Zunächst wird…
