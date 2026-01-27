Gold Cup live on tour

Tom Morello, Beartooth-Frontmann Caleb Shomo sowie Lead Composer Masayoshi Soken über den ‘Final Fantasy XIV’-Song ‘Everything Burns’.

Zwischen flammenden Welten und Riff-geladenen Visionen formen Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello, Beartooth-Frontmann Caleb Shomo und Lead Composer Masayoshi Soken einen Song, der gleichermaßen nach dem MMORPG-Universum von ‘Final Fantasy XIV’ als auch unserer brennenden Gegenwart klingt. ‘Everything Burns’ ist eine Kampfansage – musikalisch, politisch, existenziell – und schlägt Funken weit über den Gaming-Kosmos hinaus. Der Sturm in den Pixeln METAL HAMMER: ‘Everything Burns’ ist nicht die erste Kooperation von bekannten Musikern mit ‘Final Fantasy XIV’. Bereits 2024 erschien die Single ‘Give It All’ mit Chrissy Costanza (Against The Current). Wie hat sich die Zusammenarbeit dieses Mal entwickelt? Tom…