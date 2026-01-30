All To Get Her live on tour

Der Weihnachtstrack ‘Mistress For Christmas’ von AC/DC ist Kult. Pikanterweise geht es darin um eine Affäre von Donald Trump.

Donald Trump war bekanntlich nicht schon immer Politiker. Seine Karriere begann der New Yorker im Immobiliengeschäft. Darüber hinaus lebte der aktuelle Präsident der USA seinen Hang zum Feiern aus -- inklusive einiger Affären, die ihn in die Schlagzeilen der Boulevard-Blätter brachten. Und eine dieser Liebschaften inspirierte tatsächlich einen Weihnachts-Song von AC/DC. Ein bisschen Spaß muss sein Hierzu blicken wir zurück ins Jahr 1990: Angus Young und Co. schraubten damals gerade an ihrem zwölften Studioalbum THE RAZORS EDGE. Just zu dieser Zeit betrog Donald Trump seine erste Ehefrau Ivanka mit Schauspielerin und Model Marla Maples, die später letztlich seine zweite Gattin…