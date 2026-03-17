Violent Magic Orchestra live on tour

2025 hat sich bei I Prevail einiges getan. Die größte Veränderung fand aber innerhalb der Band statt. Eric Vanlerberghe zieht Bilanz.
Im Mai 2025 verkündeten I Prevail die Trennung von Gründungsmitglied und Klarsänger Brian Burkheiser. Ganz so einvernehmlich, wie es anfangs dargestellt wurde, war diese scheinbar doch nicht. Als Burkheiser im Sommer eigene Musik veröffentlichen wollte, habe ein „ungelöster Zwist“ mit seiner einstigen Band dies verhindert. I Prevail haben sich dazu nicht geäußert und ziehen zu fünft ihr Ding durch. Für den Gesang ist seither Shouter Eric Vanlerberghe verantwortlich – mit Unterstützung von Rhythmusgitarrist Dylan Bowman. Alles, was nötig ist In dieser Konstellation ist auch das aktuelle Album VIOLENT NATURE entstanden, das überwiegend positiv aufgenommen wurde. Im The Joe Vulpis Podcast…
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