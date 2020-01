Die besten Open-Airs 2020: Hier wird diesen Sommer gefeiert

Das wird Dich auch interessieren





Frische Luft, gute Musik und eure Freunde – viel mehr braucht es nicht, um ein unvergessliches Wochenende zu erleben. Bald startet die Festival-Saison wieder, daher geben wir euch hier einen Überblick darüber, welche Open-Airs ihr dieses Jahr auf keinen Fall verpassen solltet. Denn: Es haben sich einige erstklassige Acts angekündigt, die ihr sehen müsst! Rock am Ring/Rock im Park (05. bis 07.06.2020) Im Juni geht die Open-Air-Saison so richtig los: Den Anfang machen dieses Jahr für uns Rock am Ring und Rock im Park, die für ihr 35-jähriges beziehungsweise 25-jähriges Jubiläum ein sattes Programm bieten: System of a Down, Green Day und Volbeat haben sich als Headliner angekündigt. Außerdem könnt ihr unter anderem Disturbed, Korn, Billy Talent, Deftones, Heaven Shall Burn, Babymetal, Bush, Refused und Airbourne sehen. Hier finden die Open-Airs statt:

Rock am Ring: Nürburgring/Eifel

Nürburgring/Eifel Rock im Park: Zeppelinfeld/Nürnberg

Wo findet das Rockharz Festival statt?

Flugplatz Ballenstedt

Asmusstedt 13,

06493 Ballenstedt

Bang your Head!!! Festival (16.-18.07.2020)

Das Bang Your Head!!! gehört seit 1999 zum Festival-Sommer dazu. Auch 2020 kehrt das Open-Air in Balingen mit einem Top-Line-up zurück: Saxon, Epica, Ace Frehley, Phil Campbell & The Bastard Sons, The Iron Maidens, Diamondhead, Leatherwolf, Rage, Solstice, Night Demon und viele weitere Acts werden Musik-Fans einheizen.

Wo findet das Bang your Head!!! statt?

Im Gehrn

Auf Stetten 1

72336 Balingen

Tickets für das Bang Your Head!!! findet ihr hier im METAL HAMMER-Ticket-Shop!

Headbangers Open Air (23.-25.07.2020)

Ihr habt eher Lust auf was Gemütliches? Dann ist vielleicht die größte Gartenparty der Welt genau das Richtige für euch: 2020 findet nun schon zum 23. Mal das Headbangers Open Air in Brande-Hörnerkirchen bei Elmshorn statt. Die Bühne auf einem früheren Hofgelände hat dieses Jahr Bands wie Pentagram, Fifth Angel, Vicious Rumors, Cinderella’s Tom Keifer, Leatherwolf, Siren und viele mehr zu bieten. Campen könnt ihr übrigens problemlos auf den umliegenden Feldern.

Wo findet das Headbangers Open Air statt?

Headbangers Open Air

Schierenhöh 13

25364 Brande-Hörnerkirchen

Tickets für das Headbangers Open Air könnt ihr hier im METAL HAMMER-Ticket-Shop kaufen!

Wacken Open Air ( 30.07.- 01.08.2020)

Wir hoffen, dass ihr euch bereits Tickets für das Wacken Open Air gesichert habt, denn auch dieses Jahr ist das Festival wieder ausverkauft. Falls dem noch nicht so sein sollte, raten wir euch: Finger weg von dubiosen Angeboten von Betrügern und Abzockern! „Nur der von uns festgelegte Preis von 229 € pro Fast-Ticket bzw. 239 € pro Hard-Ticket (zzgl. Gebühren) ist ein fairer und zulässiger Preis für das Festival“, raten auch die Veranstalter. Schaut euch stattdessen im W:O:A-Forum nach Tickets um oder checkt die Angebote der offiziellen Reisepartner.

Alle Ticketbesitzer können sich dieses Jahr auf folgende Acts freuen: Amon Amarth, As I Lay Dying, Slipknot, Sick Of It All, Danko Jones, Lacuna Coil, Judas Priest, J.B.O., In Extremo, Dope, Dropkick Murphys, Gluecifer, Grave Digger, Infected Rain und viele mehr.

Wo findet das Wacken Open Air statt?

Hauptstraße 47

24869 Wacken

Summer Breeze Festival (12.-15.08.2020)

Das Summer Breeze ist seit 1997 ein Anlaufpunkt für Metal-Fans. Seit 2006 findet es im charmanten Dinkelsbühl in Mittelfranken statt. 40.000 Besucher jährlich machen das Festival zu einem der größten Open-Airs Süddeutschlands – dieses Jahr gibt es folgende Bands zu sehen: Amon Amarth, Within Temptation, Architects, Static-X, Combichrist, Alestorm, Amenra, Belzebubs, Clutch, Fiddler’s Green, Primal Fear, The Vintage Caravan, Vulture und viele mehr.

Wo findet das Summer Breeze statt?

Flugplatz des Aeroclub Dinkelsbühl

Flugplatzstr. 1

91550 Dinkelsbühl