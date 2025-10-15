Avralize live on tour

Die Herren von Castle Rat stehen ganz unter der Fuchtel von Frontfrau Riley „The Rat Queen“ McCurry, die einiges zu erzählen hat.
Das komplette Interview mit Castle Rat findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! THE BESTIARY (Deutsch: Das Bestiarium) ist im vorliegenden Sinne ein mittelalterliches Buch, in dem reale und vermeintlich existierende Tiere abgebildet und erklärt sind. Darunter beispielsweise Drachen und Einhörner – heute der Kryptozoologie zugeordnete Wesen, die vor einigen Jahrhunderten durchaus für echt gehalten wurden. Mit solch einem Buch beschäftigt sich das neue Album von Castle Rat inhaltlich, wie Sängerin Riley McCurry im Interview berichtet. „Jeder einzelne Song von THE BESTIARY…
