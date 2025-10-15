The Browning live on tour

1990 begaben sich Black Sabbath erneut ins Studio und produzierten TYR. Das Werk sei ein thematischer Kompromiss, so Tony Iommi.
Im Februar 1990 stellte sich Tony Martin zum dritten Mal an das Studiomikrofon von Black Sabbath. Das Ergebnis der Aufnahmen ist ein Album, welches qualitativ seinen Vorgängern mit Leichtigkeit das Wasser reichen konnte, jedoch trotzdem für einige Diskussionen in der Black Sabbath-Fan-Gemeinde sorgte. TYR erzählt von heldenhaften Kämpfen und bezieht sich immer wieder auf die nordische Mythologie. Ob dies genügt, um daraus ein Konzeptalbum zu machen und wie dieses Werk ursprünglich heißen sollte, sind Fragen, denen wir uns anlässlich des 35. Jubiläums der Veröffentlichung widmen. Nordische Mythologie statt Satanismus? Týr ist in der nordischen Mythologie der Gott des Einzelkampfs und…
