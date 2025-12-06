Toggle menu

Bella live on tour

Dezember 2025

April 2026

Juli 2026

Alles über Bella

Parkway Drive: Live-Album & Konzertfilm kommen 2026
Parkway Drive
Parkway Drive bringen 2026 ihren aufwändig gestalteten Auftritt im Opernhaus von Sydney heraus — als Live-Album und Konzertfilm.
Parkway Drive reüssieren derzeit mit ihrer Europatournee, auf der sie nachträglich ihr zwanzigstes Band-Jubiläum feiern. Zuvor durften die Australier im Sommer noch ein besonderes Konzert spielen: So traten Winston McCall, Jeff Ling, Luke Kilpatrick, Ben Gordon und Jia O’Connor am 6. Juni 2025 im Opernhaus von Sydney auf. Dieses epische Event schreibt förmlich danach, dass die Band daraus Kapital schlägt. Ritterschlag Daher dürfte es niemanden verwundern, dass Parkway Drive kürzlich hierzu zwei Veröffentlichungen angekündigt haben. So bringt die Metalcore-Institution aus Down Under kommendes Jahr sowohl einen Konzertfilm als auch ein Live-Album von der Show im Opernhaus von Sydney auf die…
