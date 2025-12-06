Bella live on tour

Parkway Drive bringen 2026 ihren aufwändig gestalteten Auftritt im Opernhaus von Sydney heraus — als Live-Album und Konzertfilm.
Parkway Drive reüssieren derzeit mit ihrer Europatournee, auf der sie nachträglich ihr zwanzigstes Band-Jubiläum feiern. Zuvor durften die Australier im Sommer noch ein besonderes Konzert spielen: So traten Winston McCall, Jeff Ling, Luke Kilpatrick, Ben Gordon und Jia O’Connor am 6. Juni 2025 im Opernhaus von Sydney auf. Dieses epische Event schreibt förmlich danach, dass die Band daraus Kapital schlägt. Ritterschlag Daher dürfte es niemanden verwundern, dass Parkway Drive kürzlich hierzu zwei Veröffentlichungen angekündigt haben. So bringt die Metalcore-Institution aus Down Under kommendes Jahr sowohl einen Konzertfilm als auch ein Live-Album von der Show im Opernhaus von Sydney auf die…
