Berliner Doom live on tour

Die Anreise zum diesjährigen Wacken Open Air ist in vollem Gange — und läuft bislang reibungslos, wie Veranstalter und Polizei mitteilen.
Der gestrige Sonntag (27.07.2025) war der erste Anreisetag beim diesjährigen Wacken Open Air, bei dem unter anderem Guns N’ Roses, Saltatio Mortis und Gojira aufspielen. Laut der Polizei Steinburg und Dithmarschen verlief dabei alles "ohne große Störungen". Trotz anfänglichen Regens sei es "zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen" gekommen. Doch damit nicht genug: "Aufgrund der vom Veranstalter vorgegebenen Anreiserouten verlief die Anreise weitestgehend reibungslos." Montag & Dienstag Hauptanreise Allerdings habe am heutigen Montagmorgen um ungefähr 08:10 Uhr ein beladener Lkw auf der B430 zwischen Christinenthal und Schenefeld einen Unfall gehabt. "Die Polizei sperrte die Strecke und richtete eine Umleitung ein. Aufgrund der…
