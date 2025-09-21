Blood Command live on tour

Obwohl er seit bald zwei Monaten nicht mehr lebt, huschte Ozzy Osbourne noch einmal über die TV-Bildschirme in den USA.
Das war mal eine Überraschung! Ozzy Osbourne weilt seit dem 22. Juli 2025 bekanntlich nicht mehr unter uns, trotzdem hatte der "Prinz der Dunkelheit" nun noch einen Auftritt im US-amerikanischen Fernsehen. Die Heavy Metal-Legende gab sich posthum im Finale der aktuellen ‘Lego Masters Jr.’-Staffel die Ehre — seine Tochter Kelly Osbourne moderiert die Gameshow. Ein kurzes Tiktok-Video von der TV-Einlage gibt es hier zu sehen. Hurtig, hurtig Bei ‘Lego Masters’ müssen die Kandidaten mit den kleinen Lego-Steinen möglichst schöne und atemberaubende Bauwerke errichten — im Fall von ‘Lego Masters Jr.’ treten Kinder an. Jedenfalls waren die Knirpse gerade eifrig am…
