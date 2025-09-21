Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Bros. Landreth live on tour

teilen
mailen
teilen

Februar 2026

Alles über The Bros. Landreth

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Parkway Drive exklusiv in Berlin: Stream und Setlist
NUERBURG, GERMANY - JUNE 09: Singer Winston McCall of the band Parkway Drive performs live on stage at the annual Rock Am Rin
Um sich für ihre kommende Tournee aufzuwärmen, spielen Parkway Drive ein exklusives Konzert im Metropol Berlin. Setlist und Stream!
Das Warm-up-Konzert von Parkway Drive in kleinem Rahmen in Berlin war eine echte Hardcore-Show. Rund 700 Fans hatten das Glück, dabei sein zu können, und drehten das Metropol auf links! In der neuen METAL HAMMER-Oktoberausgabe durchleuchten wir ausführlich die Historie von Parkway Drive. Dazu weitere Interviews, der Megabericht vom Summer Breeze Open Air und vieles mehr. Das Parkway Drive-Konzert wurde von Magenta gefilmt und live gestreamt; die Aufzeichnung der rund 80-minütigen Show ist jetzt im Internet bei "Magenta Musik" zu sehen. Parkway Drive im Metropol Berlin - die Setlist Die Setlist von Parkway Drive bei ihrer Warm-up-Show dürfte eine Ahnung…
Weiterlesen
Zur Startseite