The Bros. Landreth live on tour

Um sich für ihre kommende Tournee aufzuwärmen, spielen Parkway Drive ein exklusives Konzert im Metropol Berlin. Setlist und Stream!
Das Warm-up-Konzert von Parkway Drive in kleinem Rahmen in Berlin war eine echte Hardcore-Show. Rund 700 Fans hatten das Glück, dabei sein zu können, und drehten das Metropol auf links! In der neuen METAL HAMMER-Oktoberausgabe durchleuchten wir ausführlich die Historie von Parkway Drive. Dazu weitere Interviews, der Megabericht vom Summer Breeze Open Air und vieles mehr. Das Parkway Drive-Konzert wurde von Magenta gefilmt und live gestreamt; die Aufzeichnung der rund 80-minütigen Show ist jetzt im Internet bei "Magenta Musik" zu sehen. Parkway Drive im Metropol Berlin - die Setlist Die Setlist von Parkway Drive bei ihrer Warm-up-Show dürfte eine Ahnung…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.