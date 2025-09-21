Dubinski live on tour

14 Jahre hat Peter Hanström bei Imminence den Takt angegeben. Nun gibt der Drummer seinen Rücktritt von der Metalcore-Truppe bekannt.
Er war seit den Anfängen von Imminence dabei, nun verlässt Schlagzeuger Peter Hanström die schwedische Metalcore-Formation nach 14 Jahren. Wie er selbst und die Band in einem Statement via Social Media angeben, sei die Trennung einvernehmlich und es gebe kein „böses Blut“ zwischen ihnen. Jedoch sei es an der Zeit, „ein neues Kapitel“ aufzuschlagen. Die Reise des Lebens Die Nachricht zu Hanströms Ausstieg teilten Imminence mit ihren Fans erst kürzlich. „Heute teilen wir Neuigkeiten mit, die uns sehr am Herzen liegen und uns als Band sehr persönlich betreffen“, heißt es. „Seit der Gründung von Imminence, unzähligen Shows, unvergesslichen Erinnerungen und einer über…
