Ellis-D live on tour

Auf der Gamescom 2025 gab es viel Interessantes für Metalheads zu sehen. An diesen Messe-Momente dürften Fans harter Musik gefallen finden.
Vom 20. bis zum 24. August 2025 fand die Gamescom in Köln statt. Im Rahmen der Messe wurden etliche kommende Sternstunden der Videospiel-Industrie präsentiert. Aber auch abseits dessen gab es einiges zu bestaunen. METAL HAMMER hat die wichtigsten Ereignisse und Vorstellungen der Messe zusammengetragen. Platz 10: Rockbeats (VÖ: 2026) In ‘Rockbeasts’ schlüpft man in die Rolle eines Bandmanagers im Musikbusiness der 1990er-Jahre. Hinter den Kulissen müssen die Strippen gezogen werden, um eine chaotische Band, bestehend aus tierischen Charakteren wie einem struppigen Huhn, einem rebellischen Reh und einem schlagzeugspielenden Hasen, auf Kurs zu bringen. Die Herausforderung: Die illustre Truppe von schäbigen…
