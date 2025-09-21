Fewjar live on tour

Seht hier die besten Bilder vom Mittwoch des Summer Breeze Open Air 2025, mit unter anderem In Extremo, Borknagar und Dimmu Borgir.

Hier geht's weiter mit dem Summer Breeze-Donnerstag. --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.