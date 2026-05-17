Black River Delta live on tour

Scheinbar geht es mit der Arbeit am Debütalbum von Terminal gut voran. Inzwischen gibt die Gruppe um Brian Wheat einen ersten Eindruck.
Im Februar 2025 verkündete Tesla-Bassist Brian Wheat im Interview mit Border City Rock Talk, dass er zusammen mit seinem vormaligen Band-Kollegen Tommy Skeoch und dem ehemaligen W.A.S.P.-Gitarristen Chris Holmes „eine Band oder ein Projekt gründen“ wolle. Das geschah dann auch. Verstärkung holte sich das Trio mit Ex-Saliva-Sänger Josey Scott und Staind-Schlagzeuger Sal Giancarelli. Ziemlich gute Freunde In dieser Formation entsteht derzeit das erste Album der Band, die sich Terminal (Schreibweise: T3rminal) nennt. Das Debüt soll noch dieses Jahr erscheinen, und auch eine Tournee soll der Veröffentlichung folgen. Inzwischen gibt es sogar einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem die Musiker ein erstes…
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