Coffins live on tour

Nach der Albumveröffentlichung im Januar kündigen Soen die dazugehörige Tour an und haben eine weitere Single ausgekoppelt.
Nach IMPERIAL (2021) und MEMORIAL (2023) haben Soen zu Beginn dieses Jahres mit RELIANCE den dritten Soundcheck-Sieg in Folge eingefahren. Nun soll das neuerliche Meisterwerk natürlich auch live zelebriert werden. Dazu begeben sich die Schweden ab November auf Tournee durch Europa mit acht Stopps im deutschsprachigen Raum. Begleitet werden sie dabei von Tribulation und Vulkan. „Reliance Tour 2026“ 16.11. Bochum, Zeche 25.11. CH-Pratteln, Z7 06.12. Mannheim, Alte Feuerwache 07.12. A-Wien, Flex 08.12. München, Backstage Werk 10.12. Berlin, Columbia Theater 12.12. Leipzig, Hellraiser 13.12. Hamburg, Uebel & Gefährlich Wer sich nicht bis dahin gedulden kann oder möchte, hat bereits während des Festival-Sommers…
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