Bon Jour live on tour

My Dying Bride schaffen Fakten: Nach einer langen Hängepartie machen die Briten ohne Sänger Aaron Stainthorpe weiter.
Dieser Schritt kommt mit Ansage: Nachdem das Tischtuch zwischen Aaron Stainthorpe und My Dying Bride zuletzt sowieso schon zerschnitten war, haben die britischen Doom-Metaller nun endgültig genug und ziehen die Reißleine. Soll heißen: Die Band trennt sich von ihrem Frontmann. Bei den jüngsten Konzerten hatte Mikko Kotamäki von Swallow The Sun Stainthorpe vertreten. Klarheit muss her "My Dying Bride haben sich entschlossen, sich von Sänger Aaron Stainthorpe zu trennen", beginnt das Statement der Gruppe. "Bitte versteht, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde. Deswegen gab es diese schmerzhafte Stille, während wir unsere Gedanken gesammelt haben und vorsichtig unsere Antwort auf den…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.