Cam Cole live on tour

Welch schöneren Anlass als das letzte Ozzy Osbourne-Konzert könnte es geben, um unsere Rubrik namens "Wertschau" auszugraben?

Die komplette Wertschau der Soloalben von Ozzy Osbourne findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2020, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Goldwert DIARY OF A MADMAN (1981) Das recht flott nachgeschobene Album fällt zum Glück keineswegs unter die Kategorie Schnellschuss. Denn das zweite Werk in der erfolgserprobten Konstellation Osbourne/Rhoads (inoffiziell abermals unterstützt von der Rhythmussektion aus Bassist Bob Daisley und Schlagzeuger Lee Kerslake) ist mindestens auf Augenhöhe mit Ozzys Soloeinstand (wenn ihm nicht sogar allein aufgrund der besseren Produktion überlegen). ‘Over The Mountain’ und ‘Flying High Again’ bilden…