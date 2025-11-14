Chris Eckman live on tour

Anlässlich des Anfang Oktober erscheinenden Albums HORIZONS/WEST befragten wir Sänger und Gitarrist Duistin Kensrue über seine Zocker-Präferenzen.
Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Dustin Kensrue von Thrice findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? Dustin Kensrue: Mein Vater stand auf Elektronik und Heim-PCs. Er baute sich selbst ein Pong-Kit, unsere erste Konsole war eine Intellivision. Ich denke gerne an die dünnen Plastikbögen zurück, die man bei jedem Spiel über den Controller legte. Insbesondere erinnere ich mich an ‘Mouse Trap’: Mit einem Knopf konnte man sich in einen Hund verwandeln, der die Katzen…
