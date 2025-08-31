Clide live on tour

Der einflussreiche Rock-Gitarrist Joe Satriani hat heute seinen Ehrentag. Anlässlich des Geburtstags blicken wir zurück.
Egal ob Metallica, Possessed oder Deep Purple — Joseph "Joe" Satriani hat überall wortwörtlich seine Finger im Spiel. Heute feiert der US-Amerikanische Gitarrist seinen 69. Geburtstag. Aus diesem Anlass blicken wir zurück auf sein Leben und musikalisches Wirken. Jimi Hendrix inspirierte Joe Satriani maßgeblich Der Dokumentarfilm ‘Joe Satriani — The Satch Tapes’ erzählt die Legende, wie der kleine Joe den Beschluss fasste, Gitarrist zu werden. Während des Fußball-Trainings erfuhr er von Jimi Hendrix’ Tod, was ihn zutiefst erschütterte. Laut ihm fasste er daraufhin kurzerhand den Beschluss, in Hendrix’ Fußstapfen zu treten, und selbst ein neuer Stern am Gitarrenhimmel zu werden.…
