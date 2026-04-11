Collignon live on tour

AC/DC scheinen keinen gutes Omen für Taylor Momsen zu sein: Die The Pretty Reckless-Sängerin wurde auf Tour erneut gebissen.
Taylor Momsen scheint eine große Anziehungskraft auf kleine, wilde und potenziell gefährliche Tiere auszuüben. Erst am 29. Mai 2024 machte die The Pretty Reckless-Frontfrau während eines Supportgigs für AC/DC in Sevilla Bekanntschaft mit einer Fledermaus, welche die einstige Schauspielerin biss. Nun hat es die 32-Jährige erneut erwischt — und zwar schon wieder, während ihre Band mit Angus Young und Co. unterwegs ist. Radioaktive Spinne? Dieses Mal hat die Rock-Röhre ein achtbeiniges Vieh heimgesucht — und zwar eine giftige Spinne. "Es wäre keine AC/DC-Tour, wenn ich nicht gebissen würde", kommentiert Momsen augenzwinkernd unter einem Video, das zeigt, wie ihr Ärzte gerade…
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