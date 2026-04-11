Cordoba78 live on tour

Die kreative Zusammenarbeit mit Linkin Park-Neuzugängen Colin Brittain und Emily Armstrong war für die Band schnell natürlich.
Im November 2024 veröffentlichten Linkin Park mit FROM ZERO ihr erstes Album seit dem Tod Chester Benningtons. Am Mikrofon bekanntermaßen die neue Sängerin Emily Armstrong, und am Schlagzeug der Produzent Colin Brittain. Laut DJ Joe Hahn fügten sich beide Neuzugänge schnell und erfolgreich in den Arbeitsprozess der Band ein. Bandleader Mike Shinoda stimmt ihm zu. Erst Austausch, dann Arbeit In einem Interview mit Lollapalooza India erzählt Hahn: "Ich denke, ein großer Teil dessen, was uns zu uns macht, ist, dass wir meistens gemeinsam abhängen, bevor wir überhaupt Musik machen. Wir sind oft in einem Zimmer in Mikes Heimstudio und reden…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.