Comeback Kid live on tour

Am Wochenende ist es wieder Zeit für Metal im TV: Bei 3sat können Fans in die Glam Metal-Szene des L.A. der Achtziger eintauchen.
Zum Start des Wochenendes setzt es wieder eine knackige Packung Metal im TV. Es geht laut dem Fernsehsender 3sat um "schrille Outfits, große Haare und noch größere Egos". Die Rede ist natürlich von Hair Metal. So gibt es in der Nacht von Freitag auf Samstag den Dreiteiler ‘The Story Of Hair Metal’ zu sehen. Ab 5.40 Uhr geht es jeweils 43 Minuten lang um die Szene "Glamour und Größenwahn" an der Westküste der USA, und wie daraus "ein Musikphänomen wurde, das bis heute nachhallt". Show, Rebellion, Eskapismus Von Seiten 3sats heißt es zu ‘The Story Of Hair Metal’: "In den…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.