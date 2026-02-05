Counterparts live on tour

In der Titel-Story der Februarausgabe beschäftigen wir uns umfassend mit dem Megadeth-Abschied. Dazu weitere Interviews, Live-Berichte und vieles mehr.
Ihr bekommt METAL HAMMER 02/2026 ab dem 16.01.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Megadeth Aus, Schluss, vorbei – oder doch noch lange nicht? Mit MEGADETH veröffentlichen Dave Mustaine und Co. das vermutlich letzte Studioalbum aus dem Hause Megadeth. Provokant wie eh und je, aber auch nahbar und verletzlich zeigt sich der US-Amerikaner im Gespräch mit Chefredakteur Sebastian Kessler, das vom ‘Ride The Lightning’-Cover über gesundheitliche Probleme bis hin zur Frage nach dem wirklich letzten Konzert der Thrash-Legenden alle möglichen Themen streift. Lest selbst! Soen Mit RELIANCE gewinnen…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.