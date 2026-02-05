Dämmerland live on tour

Megadeth-Chef Dave Mustaine befindet sich immer mal wieder mit Metallica auf Kriegsfuß. Nun schlägt er versöhnliche Töne an.

Nachdem Dave Mustaine 1983 Metallica im Streit verlassen hatte, gründete er bekanntlich mit Megadeth seine eigene Band. In den vergangenen Jahrzehnten gerieten beide Seiten immer wieder aneinander und rauften sich, wie beispielsweise mit der großen "Big Four"-Tour 2010/11, wieder zusammen. Obwohl die Stimmung zwischen Dave Mustaine einerseits und Metallica andererseits auch danach häufiger angespannt war, zeigt sich der Musiker im Interview mit dem polnischen Teraz Rock überraschend versöhnlich.