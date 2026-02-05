Dämmerland live on tour

Megadeth-Chef Dave Mustaine befindet sich immer mal wieder mit Metallica auf Kriegsfuß. Nun schlägt er versöhnliche Töne an.
Nachdem Dave Mustaine 1983 Metallica im Streit verlassen hatte, gründete er bekanntlich mit Megadeth seine eigene Band. In den vergangenen Jahrzehnten gerieten beide Seiten immer wieder aneinander und rauften sich, wie beispielsweise mit der großen "Big Four"-Tour 2010/11, wieder zusammen. Obwohl die Stimmung zwischen Dave Mustaine einerseits und Metallica andererseits auch danach häufiger angespannt war, zeigt sich der Musiker im Interview mit dem polnischen Teraz Rock überraschend versöhnlich. Das große, persönliche Interview mit Dave Mustaine von Megadeth findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.