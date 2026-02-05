Einstürzende Neubauten live on tour

Dave Mustaine, James Hetfield und Lars Ulrich befassen sich laut dem Megadeth-Chef andauernd mit ihrem Verhältnis.
Weil Megadeth auf ihrem finalen, Band-betitelten Studioalbum (das an diesem Freitag, den 23. Januar 2026 erscheint) den Metallica-Klassiker ‘Ride The Lightning’ neu interpretieren, muss Bandboss Dave Mustaine in Interviews noch mehr Fragen zu seiner vorherigen Gruppe beantworten als sonst. So auch im Gespräch bei SPIN.com. Nicht immer nur motzen Als der SPIN-Redakteur anmerkte, dass es den Anschein hat, dass Mustaine "heutzutage ein ziemlich angenehmes Verhältnis mit den Metallica-Jungs" hat, antwortete "Megadave": "James und ich haben neulich über irgendetwas geredet. Und ich sagte: ‚Es gibt deine Version, es gibt meine Version, und es gibt die Wahrheit. Ich glaube, dass die Wahrheit die…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.