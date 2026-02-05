Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Our Mirage live on tour

teilen
mailen
teilen

Februar 2026

März 2026

Alles über Our Mirage

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Slipknot verschieben LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW abermals
Slipknot, Clown
Es wirkt schon fast wie eine Posse, wenn Slipknot über LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW sprechen. Ob das Album jemals erscheinen wird?
Seit Jahren verspricht Perkussionist M. Shawn Crahan alias „Clown“, dass die mysteriöse Slipknot-Platte namens LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW veröffentlicht werden soll, doch bislang ist nichts dergleichen passiert. Zuletzt versicherte er den wartenden Fans im Dezember 2024, dass der Release für 2025 vorgemerkt sei. Alles sei fertig, der Rest liege nicht mehr in seiner Hand. Damals erklärte Crahan gegenüber NME: „Ich habe gesagt, dass es 2024 kommen würde, und ich habe mein Bestes gegeben, um es dieses Jahr zu schaffen. Was ich sagen kann, ist, dass ich Corey vor zwei Tagen das endgültige Kunstwerk gezeigt habe. Es passiert, aber aufgrund von…
Weiterlesen
Zur Startseite