Feuerschwanz live on tour

Soen begeistern mit ihrem neuen Album RELIANCE und zeigen sich im Video-Interview so introvertiert wie sympathisch.
Mit RELIANCE gewinnen Soen den Soundcheck in METAL HAMMER-Ausgabe 02/2026. Wir kitzeln im Video-Interview alles aus den introvertierten Prog Metal-Lieblingen heraus! Alles zum neuen Album RELIANCE erfahrt ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe. In der ausführlichen Homestory gehen wir exklusiv auf Spurensuche in Stockholm. Was Soen persönlich umtreibt, erfahrt ihr im Entweder-Oder-Videoquiz mit Martin Lopez und Joel Ekelöf: Interview und Kamera: Katrin Riedl, Schnitt: Dominik Winter In der Titel-Story der Februarausgabe beschäftigen wir uns umfassend mit dem Megadeth-Abschied. Dazu weitere Interviews, Live-Berichte und vieles mehr. Ihr bekommt METAL HAMMER 02/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause…
