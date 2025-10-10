Cousines Like Shit live on tour

Nach fünf Jahren Pause kehren Testament mit PARA BELLUM zurück, dem stilistisch vielseitigsten Werk ihrer Karriere.
Das komplette Interview mit Testament findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Eric, starten wir mit dem Titel: Steht die Menschheit vor einem Krieg gegen die Künstliche Intelligenz? Eric Peterson: Gerade jetzt ist K.I. ein Riesenthema – wie ein Supercomputer, der über Apps für jeden zugänglich ist. Man kann in Sekunden auf massenhaft Infos zugreifen. Aber die K.I. steht erst am Anfang der Entwicklung hin zu einem eigenen Bewusstsein, das irgendwann Entscheidungen über uns trifft: blitzschnell, basierend auf Datenmengen, die…
