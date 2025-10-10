Dream Nails live on tour

Phil Campbell räumt mit zwei Fehlannahmen über ihn im Motörhead-Universum auf — es geht um Heavy Metal und das Songwriting.
Der frühere Motörhead-Musiker Phil Campbell hat in einem Interview mit dem seiner Meinung nach größten Missverständnis aufgeräumt, was über ihn als Gitarrist in dem legendären Heavy Metal-Trio besteht — und hat daraus direkt zwei gemacht. Zum einen ging der 64-Jährige auf den Aspekt des Songwritings ein, zum anderen auf die allgemeine Wahrnehmung davon, was für eine Art von Gitarrist der Brite ist. Irrglaube "Die meisten Riffs [aus meiner Zeit in Motörhead — Anm.d.R.] sind durchweg von mir", eröffnet Phil Campbell im Gespräch beim Scars And Guitars-Podcast. "Sie haben sie vielleicht ein bisschen abgeändert oder so. Aber im Grunde hat jeder, als…
