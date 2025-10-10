Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Dream Nails live on tour

teilen
mailen
teilen

März 2026

Alles über Dream Nails

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Phil Campbell: Ich bin kein Heavy Metal-Gitarrist
Ex-Motörhead-Gitarrist Phil Campbell beim Rock Out Festival im Dezember 2023 in Augsburg
Phil Campbell räumt mit zwei Fehlannahmen über ihn im Motörhead-Universum auf — es geht um Heavy Metal und das Songwriting.
Der frühere Motörhead-Musiker Phil Campbell hat in einem Interview mit dem seiner Meinung nach größten Missverständnis aufgeräumt, was über ihn als Gitarrist in dem legendären Heavy Metal-Trio besteht — und hat daraus direkt zwei gemacht. Zum einen ging der 64-Jährige auf den Aspekt des Songwritings ein, zum anderen auf die allgemeine Wahrnehmung davon, was für eine Art von Gitarrist der Brite ist. Irrglaube "Die meisten Riffs [aus meiner Zeit in Motörhead — Anm.d.R.] sind durchweg von mir", eröffnet Phil Campbell im Gespräch beim Scars And Guitars-Podcast. "Sie haben sie vielleicht ein bisschen abgeändert oder so. Aber im Grunde hat jeder, als…
Weiterlesen
Zur Startseite