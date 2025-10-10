Josie Edwards live on tour

Sharon Osbourne hat sich nach dem Ableben ihres Ehemanns zuletzt verständlicherweise zurückgezogen. Nun gab es ein Lebenszeichen von ihr.
Nachdem ihr Gatte Ozzy am 22. Juli 2025 für immer eingeschlafen war, hat Sharon Osbourne im Stillen für sich getrauert. Nun hat sich die Managerin und Witwe des "Prinzen der Dunkelheit" zum ersten Mal seitdem gerührt. So bedankte sich die 72-jährige Geschäftsfrau und Moderatorin in den Sozialen Medien bei den Fans für den überragenden Support. Verlässliche Hilfe "Ich habe noch immer Schwierigkeiten dabei, die Worte zu finden, um auszudrücken, wie dankbar ich für die überwältigende Liebe und Unterstützung bin, die ihr mir in den Sozialen Medien angedeihen habt lassen", drückt Sharon Osbourne ihre Gefühle aus. "Eure Kommentare, Posts und Tribute…
