Grails live on tour

Ozzy Osbourne muss gespürt haben, dass er nicht mehr viel Zeit hat, mutmaßt Judas Priest-Frontmann Rob Halford.
Rob Halford hat erneut über den Tod von Ozzy Osbourne gesprochen. Der Judas Priest-Frontmann stellt im Gespräch mit Moderator Jonathan Clarke vom New Yorker Radiosender Q104.3 die Theorie auf, dass die Black Sabbath-Legende bereits mehr als geahnt hat, dass seine Zeit auf dieser Welt allmählich zu Ende geht. Tapferer Kämpfer Auf das letzte Konzert als Gelegenheit für Ozzy Osbourne, noch einmal auf der Live-Bühne zu stehen und sich von Freunden, Weggefährten und Fans verabschieden zu können, angesprochen, erwidert Rob Halford: "Wir sitzen alle da und denken über diesen Aspekt seines Abgangs nach. Meine persönliche Sicht darauf ist: Er war so…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.